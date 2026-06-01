Edizione numero 44 Partirà il 10 giugno E la finalissima sarà il 16 luglio
Il torneo Playground, alla sua 44ª edizione, si svolgerà dal 10 giugno al 16 luglio, superando le due settimane di durata iniziale e arrivando a oltre un mese. Nelle prime edizioni degli anni Ottanta, il torneo si disputava solo di giorno perché non c’era l’illuminazione artificiale. La finalissima è prevista per il 16 luglio. La manifestazione si svolge nel periodo estivo e si è allungata nel tempo rispetto alle prime edizioni.
Un tempo concentrato in due settimane, il Playground, ora, supera il mese di vita. Nelle prime edizioni, negli anni Ottanta, non si giocava di sera per un motivo molto semplice: non c’era ancora l’illuminazione. Da diversi anni, invece, i Gardens sono diventati celebri in tutta Italia grazie al basket sotto le stelle. Così importanti e celebri da spingere Sky, nell’estate del 2025, a offrire per la prima volta la partita in diretta. Per la cronaca, nella finale, la famiglia Conti (papà Augusto e i due figli Alberto e Simone) con i colori de il Mulino Bruciato-Carpanelli Motori superarono Tatto#13, nelle cui fila c’erano l’icona Alex Ranuzzi e Martino Mastellari, oggi alla Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tabla de posiciones en la liga mexicana de béisbol | Zona Sur
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