Edizione numero 44 Partirà il 10 giugno E la finalissima sarà il 16 luglio

Notizia in breve

Il torneo Playground, alla sua 44ª edizione, si svolgerà dal 10 giugno al 16 luglio, superando le due settimane di durata iniziale e arrivando a oltre un mese. Nelle prime edizioni degli anni Ottanta, il torneo si disputava solo di giorno perché non c’era l’illuminazione artificiale. La finalissima è prevista per il 16 luglio. La manifestazione si svolge nel periodo estivo e si è allungata nel tempo rispetto alle prime edizioni.