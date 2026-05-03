Edizione numero 44 per il festival che incoraggia le nuove pratiche

Quest'anno si tiene la 44ª edizione di un festival dedicato alle nuove pratiche artistiche. Tra gli eventi principali, è stato assegnato il “Premio Speciale BFF44 – i film che liberano la testa” a due registi. La manifestazione si svolge con una varietà di progetti che promuovono approcci innovativi nel cinema e nelle arti visive. La cerimonia di premiazione si è tenuta nelle ultime settimane, attirando pubblico e addetti ai lavori.

C on il “Premio Speciale BFF44 – i film che liberano la testa” a Tizza Covi e Rainer Frimmel, coppia di cineasti indipendenti e di confine per The Loneliest Man in Town, la 44esima edizione del Bellaria Film Festival detta la linea: il sostegno a un «cinema libero e umanista, capace di realizzare grandi film con piccoli budget». Ritratto di un’anima fragile: una clip da “Nino”, film d’esordio di Pauline Loquès X Leggi anche › “La più piccola”: la recensione del film di Hafsia Herzi Tra gli oltre 60 film, di cui 41 anteprime italiane, La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca, Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, Tutti i giorni di pioggia di Tommaso Landucci.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Edizione numero 44 per il festival che incoraggia le nuove pratiche Notizie correlate Sanremo raddoppia: nasce l’edizione estiva che cambia le regole del Festival. Tutto quello che sappiamoDurante le serate del Festival di Sanremo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, lo aveva lasciato intendere più volte, tra una battuta e... Bambini e ragazzi per il festival “Schola Cantorum“. A Perugia le buone pratiche di educazione musicaleTorna a Perugia un evento unico nel suo genere: “Schola Cantorum“, il Festival delle buone pratiche di educazione musicale, che da domani al primo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Parte il Bellaria Film Festival: cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema Apollo; La Marathon dell’Appennino celebra la 29^ edizione nel Giorno della Liberazione; Silenzio in sala: al via la 44esima edizione del Bellaria Film Festival; Suigo tenta la carta Nba. Con un minuto di silenzio per Alex Zanardi si è aperta la Stramilano edizione numero 53. Per i 62.000 partecipanti una festa, più che una gara. Servizio di Silvia Zerilli https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/05/stramilano-oltre-62mila-milano-9c07c8cc - facebook.com facebook Sant’Efisio, edizione numero 370: 4mila figuranti in processione e biglietti esauriti sulle tribune x.com