Domenica 10 maggio si terrà in zona Eden l’edizione numero 72 del Mercatino dei ragazzi del Calcit, un evento all’aperto che coinvolge bambini di diverse epoche, associazioni e gruppi storici. Questo appuntamento rappresenta il momento più grande dell’anno per questa iniziativa, che si svolge tradizionalmente in questa zona, attirando numerosi partecipanti e visitatori. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e condivisione.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio torna in zona Eden il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72, il più grande appuntamento dell’anno che si svolge all’aperto e che riporta tra i banchi bambini di ieri e di oggi, associazioni e gruppi storici. Protagonisti saranno come sempre i ragazzi, pronti a dare nuova vita a oggetti, libri e giocattoli per una causa nobile. Saranno 104 gli espositori con 250 banchi dietro ai quali si prevede la presenza di circa 350 bambini, a fine serata ad ognuno di loro verrà consegnata la medaglia ideata dagli studenti della sez. Orafi Isis Margaritone di Arezzo. Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno del servizio Scudo, di cure domiciliari oncologiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 10 maggio arriva il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72

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