Gianni Iapichino sull'ex moglie Fiona May | Quello che ho visto a Pechino Express non è edificante

Gianni Iapichino ha commentato le immagini viste durante la trasmissione televisiva Pechino Express, definendole non edificanti. Ha inoltre fatto riferimento alle dichiarazioni di Patrick Stevens, compagno di Fiona May, che aveva affermato di voler proteggere le figlie della donna. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione pubblica sulle dinamiche familiari e sulla rappresentazione delle persone coinvolte.

Gianni Iapichino, ex marito di Fiona May, entra in tackle commentando le scene viste durante Pechino Express e parla anche delle parole di Patrick Stevens, compagno di May, che aveva detto: "Proteggo le figlie di Fiona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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