Edilizia la cooperativa nata dalla volontà di 12 soci rimasti senza lavoro compie 10 anni | Numeri in crescita
Sabato 30 maggio si è svolta al Grand Hotel di Cesenatico l'assemblea annuale della Cooperativa Lavoratori Alto Savio, nota anche come Clas di San Piero in Bagno. La cooperativa, nata dieci anni fa da 12 soci rimasti senza lavoro, opera nel settore edile e delle infrastrutture. Durante l'incontro sono stati presentati i dati sui numeri in crescita, confermando l'espansione dell'impresa nel tempo.
Si è tenuta nella giornata di sabato 30 maggio, al Grand Hotel di Cesenatico, l’annuale assemblea dei soci della Cooperativa Lavoratori Alto Savio, ovvero la Clas di San Piero in Bagno, impresa che opera nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture. “I numeri - spiega una nota - relazionati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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