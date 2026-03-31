Outer Festival compie 10 anni la grande festa dell' elettronica riparte dalla Tenda

Outer Festival celebra i suoi dieci anni con due serate alla Tenda di viale Monte Kosica. Il primo evento si svolgerà giovedì 2 aprile alle 21, organizzato da Outer Aps, che dal 2013 promuove la musica elettronica nella zona. La rassegna, ripartendo dalla sede abituale, torna a coinvolgere il pubblico con un appuntamento dedicato alla scena musicale elettronica.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il passaggio da Out There a Outer segna una nuova fase del progetto, che riparte proprio dalla Tenda con rinnovata energia, mantenendo però intatta la propria identità. Fin dalla sua nascita a Castelfranco Emilia, Outer ha fatto della contaminazione il proprio tratto distintivo, costruendo un percorso capace di mettere in dialogo linguaggi, scene e generazioni, e confermandosi come uno spazio attento alle trasformazioni della musica elettronica contemporanea. La serata del 2 aprile, a ingresso libero, si inserisce in questa traiettoria, accogliendo sul palco Sacrobosco e Norf Tech, due progetti che, pur diversi per linguaggio e approccio, condividono una forte tensione alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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