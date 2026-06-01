Edifici più sostenibili Meno costi tempi ridotti

Un'azienda di Milano, fondata nel 1995, ha annunciato che i suoi metodi per costruire edifici più sostenibili permettono di ridurre i costi e i tempi di realizzazione. La società combina competenze tecniche nelle grandi opere civili con esperienze di business development nel settore delle costruzioni. Finora, ha completato diversi progetti utilizzando queste tecniche, che risultano più rapide e meno costose rispetto ai metodi tradizionali. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sui progetti in corso.

FONDATA a Milano nel 1995 da Guido Hugony e Giorgio Albinati, Teicos nasce dall’incontro tra l’esperienza tecnica maturata nelle grandi opere civili e quella commerciale e di business development acquisita nel settore delle costruzioni. Un connubio che ha dato vita a un’impresa capace di coniugare ingegneria, visione strategica e attenzione al mercato e che si è affermata come un punto di riferimento nel panorama nazionale della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Con un fatturato di 55 milioni nel 2025, oggi Teicos si occupa di edilizia e di impianti tecnologici in ambito pubblico e privato, con particolare attenzione alla rigenerazione energetica e antisismica degli edifici, alla progettazione e installazione di impianti termici ed elettrici e allo sviluppo di soluzioni per l’industrializzazione del cantiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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