Google Maps e Waze hanno introdotto funzionalità che aiutano gli utenti a risparmiare sui costi del carburante. Questi servizi utilizzano l’intelligenza artificiale per pianificare percorsi più efficienti e includono sistemi che monitorano i prezzi del carburante in tempo reale. Le novità puntano a ridurre le spese legate agli spostamenti, offrendo agli utenti strumenti per scegliere le stazioni di servizio più convenienti lungo il tragitto.

Google Maps e Waze offrono oggi strumenti avanzati per ridurre le spese legate al carburante, combinando l’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei percorsi e sistemi di monitoraggio dei prezzi in tempo reale. L’attenzione dell’automobilista solitamente si concentra sul tempo di arrivo, trascurando opzioni che potrebbero alleggerire il costo del viaggio. Esiste infatti una funzione specifica, spesso poco visibile tra i menu di Google Maps, capace di influenzare sensibilmente l’esborso per il pieno. Questa modalità, denominata Preferisci percorsi a basso consumo, permette di selezionare tragitti che, pur avendo tempi di percorrenza simili a quelli più rapidi, presentano un andamento più favorevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meno benzina e costi ridotti: l’opzione segreta di Google Maps

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