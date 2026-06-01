Ecco perché i nuovi hotel puntano sempre più su rooftop eventi e spazi da vivere

Sempre più hotel scelgono di investire in spazi come rooftop, aree eventi e zone da vivere, spostando l’attenzione dall’essere semplici luoghi di passaggio a destinazioni di esperienza. Questi spazi vengono progettati per attrarre ospiti in cerca di atmosfere uniche e momenti sociali, oltre al soggiorno tradizionale. La tendenza si concentra sull’offrire ambienti multifunzionali, capaci di ospitare eventi, incontri e momenti di relax, oltre alle funzioni di base di un albergo.

Per anni l’hotel è stato visto quasi esclusivamente come un luogo di passaggio. Una camera dove dormire durante una vacanza, un viaggio di lavoro o un weekend fuori città. Oggi però qualcosa sta cambiando, soprattutto nelle destinazioni turistiche più frequentate e nelle città che vivono di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Mar, l'impegno per le nuove generazioni: «Sempre più spazi per studenti ed eventi»Paola Mar ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2026 a Venezia con la lista civica Venturini sindaco.

L’Europa punta su spazi pubblici sempre più liberi da fumo e nicotina, comprese e-cig e prodotti riscaldati. Il nodo delle regole italianeIn Europa si intensifica il dibattito sulla regolamentazione degli spazi pubblici, con un focus particolare sulla riduzione del fumo e dell’uso di...

Argomenti più discussi: Immobiliare europeo, ecco perché riparte l’interesse degli investitori; Ferrari Luce: Ecco perché l'abbiamo fatta così. Parla il designer (ex di Apple); Hilton Stock Up 28% in One Year: Can Global Pipeline Growth Support Further Upside?; Come la Generazione Alpha sta ridefinendo il concetto di luxury.

. @acmilan, #Cardinale convoca il summit segreto in hotel: cambia tutto, ecco i nuovi poteri di @Ibra_official - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic x.com

Ecco perché penso che questo sia il gioco più immersivo che abbia mai giocato. reddit