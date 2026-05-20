In Europa si intensifica il dibattito sulla regolamentazione degli spazi pubblici, con un focus particolare sulla riduzione del fumo e dell’uso di nicotina. Oltre alle sigarette tradizionali, si discutono le norme su sigarette elettroniche, dispositivi a tabacco riscaldato e altri prodotti che contengono nicotina. La questione coinvolge anche le leggi italiane, che devono trovare un equilibrio tra tutela della salute pubblica e libertà individuale. Le discussioni si concentrano su come regolamentare l’utilizzo di questi dispositivi nei luoghi pubblici.

N on più soltanto sigarette tradizionali. Oggi il dibattito sul tabagismo riguarda anche sigarette elettroniche, dispositivi a tabacco riscaldato e nuovi prodotti che continuano ad alimentare la dipendenza da nicotina. È da questa consapevolezza che prende avvio a Milano la European Conference on Tobacco or Health (ECToH), il più importante appuntamento europeo dedicato alle politiche di contrasto al fumo, organizzato per la prima volta in Italia da LIFumo, sigarette elettroniche e nicotina: la nuova battaglia dell’Europa per città più saneLT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Secondo i dati diffusi durante il congresso, in Europa i consumatori di tabacco e nicotina sono ancora 179 milioni e le morti attribuite al fumo raggiungono quota 700mila ogni anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Europa punta su spazi pubblici sempre più liberi da fumo e nicotina, comprese e-cig e prodotti riscaldati. Il nodo delle regole italiane

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