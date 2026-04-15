Paola Mar l' impegno per le nuove generazioni | Sempre più spazi per studenti ed eventi

Paola Mar ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2026 a Venezia con la lista civica Venturini sindaco. Ha sottolineato l’intenzione di dedicarsi a creare più spazi dedicati agli studenti e di promuovere eventi rivolti alle nuove generazioni. La candidata ha espresso l’obiettivo di valorizzare le esigenze dei giovani e di migliorare le strutture dedicate a loro nella città.

Paola Mar si candida alle elezioni amministrative 2026 di Venezia con la lista civica Venturini sindaco. Negli ultimi anni ha svolto il ruolo di assessore comunale con deleghe a patrimonio, toponomastica, università e promozione del territorio. Mar traccia un bilancio delle iniziative portate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Cerimonie e impegno per le nuove generazioni nel Giorno della MemoriaLa città di Verona sta celebrando il Giorno della Memoria attraverso un esteso programma di eventi. Sicurezza stradale al Liceo "De Luca" di Avellino, testimonianze e impegno per educare le nuove generazioniSi è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo “De Luca”, un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’AIFVS... Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’EREDITÀ DI CIANI TRASFORMA LA MUSICA IN CURA: DONATI MACCHINARI MEDICI PER 20.000 EURO. Mar Rosso è fondamentale per l’Italia/ Ammiraglio Di Paola: UE avvii una sua missione contro gli HouthiIl Mar Rosso, assediato dagli Houthi, secondo l'ammiraglio Di Paola è fondamentale per il commercio e il benessere economico dell'Italia e andrebbe, dunque, protetto L’ammiraglio Giampaolo Di Paola, ... ilsussidiario.net Paola Marella, la Fondazione è realtà. La foto con i capelli corti e l’impegno: Al fianco di chi attraversa la malattia, nel suo nomeNonostante noi la trovassimo bellissima con i capelli così corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi, che tanto l’ha caratterizzata nel corso degli anni. Non è ... ilgiorno.it