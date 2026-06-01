Ecco le probabilità di ricevere una qualsiasi coppia nel poker

Le probabilità di ricevere una coppia qualsiasi nel poker sono state analizzate in un approfondimento matematico sulle carte private. In passato sono stati calcolati i numeri e le percentuali per ottenere specifiche coppie come quelle di assi o di donne. Questi dati forniscono una misura delle possibilità di ricevere una coppia qualunque durante una partita. Le stime si basano su combinazioni di carte e sono state aggiornate rispetto alle statistiche precedenti.

Altro approfondimento matematico sulle nostre carte private. Abbiamo visto in passato numeri e probabilità relative al ricevere una mano come coppia d'assi o coppia di donne. La domanda, allargando il discorso, è quante volte riceviamo una qualunque coppia. Vediamo numeri e spiegazione "Una volta ogni 221 mani". E' la risposta che più o meno sappiamo tutti quando ci chiedono: "Ogni quante mani riceviamo una coppia d'assi?". Certo, puntare sulla starting hand più forte richiama di più l'attenzione ma il calcolo va bene per qualsiasi coppia. Le combinazioni di AA sono 6 e lo sono anche quelle di 33 o 22 ma se in un torneo riceviamo per due mani di fila 44 non ci esaltiamo molto anche se matematicamente è come aver ricevuto un back-to-back di AA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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