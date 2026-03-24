Napoli ecco le probabilità scudetto

Da forzazzurri.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa al titolo resta apertissima almeno sul piano matematico, e in casa Napoli la convinzione di poter ancora dire la propria non è affatto svanita. Il successo contro il Cagliari, unito al pareggio dell’Inter a Firenze, ha restituito ossigeno alla rincorsa azzurra, alimentando speranze che fino a pochi giorni fa sembravano più deboli. Con otto giornate ancora da giocare e 24 punti disponibili, la squadra di Antonio Conte sa di dover inseguire, ma anche di avere ancora margine per provarci. A dare una misura più precisa dello scenario è il Corriere dello Sport, che riporta le ultime elaborazioni del Predictor di Opta, il sistema che simula migliaia di volte il finale di stagione incrociando diversi parametri, dal rendimento recente ai precedenti storici. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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