La corsa al titolo resta apertissima almeno sul piano matematico, e in casa Napoli la convinzione di poter ancora dire la propria non è affatto svanita. Il successo contro il Cagliari, unito al pareggio dell’Inter a Firenze, ha restituito ossigeno alla rincorsa azzurra, alimentando speranze che fino a pochi giorni fa sembravano più deboli. Con otto giornate ancora da giocare e 24 punti disponibili, la squadra di Antonio Conte sa di dover inseguire, ma anche di avere ancora margine per provarci. A dare una misura più precisa dello scenario è il Corriere dello Sport, che riporta le ultime elaborazioni del Predictor di Opta, il sistema che simula migliaia di volte il finale di stagione incrociando diversi parametri, dal rendimento recente ai precedenti storici. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, ecco le probabilità scudetto

Articoli correlati

Scudetto, corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli: ecco il calendario a confrontoDopo la sosta ci sarà già una giornata di campionato cruciale per la corsa Scudetto: l'Inter sfiderà la Roma mentre ci sarà lo scontro diretto tra il...

Quali sono le probabilità di vincere un concorso pubblico con le regole del 2026Il settore pubblico è tornato ad attrarre masse di candidati come non accadeva da anni.

NAPOLI DA SCUDETTO! Spalleti demolito.

Altri aggiornamenti su Napoli ecco le probabilità scudetto

Temi più discussi: Chi vincerà la Champions League 2025-2026 secondo le previsioni di Opta; Gattuso ha scelto! Ecco gli azzurri per i playoff: debutta Palestra, torna Chiesa. Tonali c'è; Infortunio Neres, si è fatto male da solo! Napoli in ansia, ecco i tempi di recupero; Sono troppi, Conte vuole assolutamente abbassare questo dato nel finale di stagione: i dettagli.

Napoli-Lecce, le quote dei bookmaker: azzurri nettamente favoritiIl segno 1 domina nelle lavagne dei bookmaker. Basse le quote sull’Over 0.5 e sull’Under 4.5, mentre il successo del Lecce paga q ... pianetalecce.it

Vergara, ecco il bollettino medico del Napoli: le sue condizioni e quante partite può saltareArrivano brutte notizie dall'infermeria per Conte. Non ci sarà contro Lecce e Cagliari prima della sosta ... corrieredellosport.it

Zhanna e Oksana, entrambe originarie di Leopoli, vivevano e lavoravano a Napoli da vent’anni. Sono state uccise da un uomo ubriaco che le ha travolte correndo in auto facebook

Referendum giustizia, grandi città trascinano il No: da Milano a Napoli, la mappa del voto x.com