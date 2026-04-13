Le mani sullo scudetto Inter la doppia coppia vale un poker tricolore

Nell’arco di novantacinque minuti, il campo ha visto un susseguirsi di emozioni intense, tra giocate di alta qualità e errori difensivi clamorosi. La partita ha portato l’Inter a consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Como ha cercato di resistere all’assalto. Tra momenti di grande spettacolo e alcune imprecisioni, si è giocato un incontro che ha coinvolto tifosi e appassionati di calcio.

dall’inviato Dall’estasi del Como al trionfo dell’Inter. Tutto in novantacinque minuti carichi di adrenalina, spettacolo e pura follia, Fra grandi gesti tecnici e clamorosi svarioni difensivi. Vince e scappa la capolista, che al Sinigaglia affossa l’ambiziosa squadra di Fabregas allungando in maniera decisiva verso lo scudetto numero ventuno. È stata la notte di Thuram e Dumfries, spietati con due splendide doppiette; ma è stata pure la grande serata dei ragazzini terribili che continuano a raccontare la favola sul lago. Vero, Nico Paz e compagni perdono una grande occasione ma restano in corsa (pur se superati dalla Juventus) per un posto in Champions.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le mani sullo scudetto. Inter, la doppia coppia vale un poker tricolore Leggi anche: L’Inter mette le mani sullo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare matematicamente Leggi anche: L’Inter ha le mani sullo Scudetto dopo lo scivolone del Milan: quando può vincerlo matematicamente