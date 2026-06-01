È possibile visitare percorsi segreti all’interno di una chiesa storica, raggiungendo con 65 gradini un punto vicino al soffitto. Le visite guidate permettono di esplorare ambienti nascosti e passaggi nascosti normalmente chiusi al pubblico. L’iniziativa offre un’occasione unica di scoprire dettagli sconosciuti dell’edificio, con accesso a zone normalmente non visitabili. Le visite sono su prenotazione e aperte a gruppi di visitatori, offrendo un’esperienza differente rispetto ai percorsi turistici tradizionali.

Sessantacinque gradini per arrivare a un passo dal cielo. È il piacevole prezzo da pagare - e ne vale la pena - per entrare in contatto ravvicinato, anche nei suoi angoli più remoti e nascosti, con uno dei capolavori dell'architettura sacra lombarda: la Collegiata di Castiglione Olona, incantevole borgo quattrocentesco incastonato in quello che fu lo storico contado del Seprio, alle porte di Varese ma ideale anche per un fuoriporta da Milano. Si passa poi ai dettagli delle slanciate volte a crociera i cui spazi soprastanti, ricavati nel Settecento e normalmente chiusi, sono tra le chicche accessibili ai gruppi ristretti che parteciperanno alle visite guidate (massimo 8 persone, prenotazione obbligatoria via mail a eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco la Collegiata inedita. Visite ai percorsi segreti

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