Perugia al via visite gratuite e percorsi nutrizionali per pazienti oncologiche
Prende il via a Perugia il progetto di prevenzione oncologica "Due percorsi un obiettivo: salute e benessere per tutti", ideato dalla delegazione di Perugia di Fondazione Ant e finanziato da Fondazione Perugia in partenariato con il circuito di farmacie comunali Afas.Da aprile a luglio verranno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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