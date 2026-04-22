Prevenzione seno a Verona | visite gratuite e nuovi percorsi AOUI

A Verona, la prevenzione del tumore al seno si amplia con iniziative di visite gratuite e nuovi percorsi offerti dall'Azienda ospedaliera universitaria. Le campagne si svolgono in diverse location cittadine, con l'obiettivo di coinvolgere più donne possibili. Le attività includono controlli clinici e mammografie, accessibili senza appuntamento e senza costi. Queste iniziative si aggiungono alle campagne di sensibilizzazione promosse dall'ente sanitario locale.

La prevenzione oncologica femminile si sposta dalle corsie ospedaliere alle strade di Verona. Dal 22 al 29 aprile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) organizza una settimana di servizi aperti alla cittadinanza per contrastare il tumore al seno attraverso diagnosi gratuite e percorsi di cura innovativi. L’iniziativa vede la partecipazione diretta della Breast Unit, guidata da Francesca Pellini, che porterà il messaggio della salute anche durante la Straverona. Un calendario diagnostico mirato per diverse fasce d’età. L’impatto concreto dell’Open Week si misura sulla disponibilità di prestazioni specialistiche senza costi per le pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevenzione seno a Verona: visite gratuite e nuovi percorsi AOUI Notizie correlate Open Day sulla psoriasi all’Aoui di Verona: visite gratuite a Borgo TrentoL’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all’Open Day nazionale dedicato alla psoriasi. Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a NapoliEcografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall'Istituto Pascale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona, una settimana per la salute della donna: visite gratuite e prevenzione con Aoui; Tumore al seno, visite gratis per una settimana; La prevenzione si tinge di rosa nella Open Week della Breast Unit di Aoui; Aoui, una settimana dedicata alla salute della donna. Straverona, la Breast Unit scende in campo contro il tumore al senoTutto pronto per la settimana della prevenzione contro il tumore al seno a Verona: visite gratuite e Breast Unit in piazza per la Straverona ... veronaoggi.it La prevenzione si tinge di rosa nella Open Week della Breast Unit di AouiL'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) inaugura una settimana interamente dedicata alla salute della donna, promossa in collaborazione con Fondazione Onda. In occasione della 1 ... veronasera.it La prevenzione non può aspettare In Campania si apre il dibattito sull'ampliamento dello screening gratuito per il tumore al seno. Il dott. Tommaso Pellegrino propone di estendere i controlli alla fascia d'età 45-74 anni per rispondere all'abbassamento d - facebook.com facebook