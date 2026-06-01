Eccellenze Automotive, con sede a Galliera, ha partecipato alla Borsa Italiana di Milano dopo aver gareggiato nelle competizioni di F1 e Endurance (Fia Wec). La società utilizza le competizioni motoristiche per sviluppare tecnologie e innovazioni destinate ai successi futuri. Durante l’evento, sono stati presentati i risultati ottenuti nelle gare, evidenziando l’impegno nel settore delle corse come strumento di ricerca e sviluppo.

Dalle griglie di partenza dei campionati del mondo di F1 ed Endurance (Fia Wec) al palco della Borsa Italiana di Milano. Nel corso della serata dedicata alle Eccellenze Italiane dell'automotive, Ferrari è stata premiata con il riconoscimento riservato alle Italian Icons. "Il nostro marchio nasce nel racing, dove si compete e si cerca di migliorare ogni giorno - ha dichiarato Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing ( chief marketing and commercial officier ) del Cavallino - Questo lo facciamo non solo nel nostro core business, nel mondo delle corse e delle vetture stradali, ma anche provando ad entrare in quelle che noi definiamo adiacenze, che sono dei mondi da cui possiamo imparare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, Galliera (Ferrari): "F1 e competizioni per sviluppare i successi del futuro"

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