Eccellenze Automotive le menzioni speciali

Eccellenze Automotive ha annunciato le menzioni speciali per tre aziende italiane e un'azienda estera. Le aziende premiate sono Brembo, Piaggio e Dallara, tutte riconosciute per il loro ruolo nel settore automobilistico. La cerimonia si è svolta in una location dedicata, alla presenza di rappresentanti delle aziende e degli organizzatori. Le menzioni sono state assegnate sulla base di specifici criteri stabiliti dagli organizzatori dell'evento.

Brembo, Piaggio, Dallara. A queste tre aziende, veri e propri fiori all'occhiello dell'industria automobilistica italiana, sono state riservate le menzioni speciali della serata Top 50 Eccellenze Automotive organizzata da La Gazzetta dello Sport e da Gazzetta Motori a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano. L'assegnazione tiene conto di questi criteri: proprietà o maggioranza azionaria italiana dell’azienda; sede legale e fiscale in Italia; fabbriche nel nostro Paese; indicatori di crescita nel triennio 2022-2024. La performance finanziaria doveva vedere ricavi 2024 superiori a 30,4 milioni di euro, Ebitda medio nel triennio almeno al 5,98% e rapporto PfnEbitda medio 2022-2024 uguale o superiore a 3,89.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, le menzioni speciali Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di... Eccellenze Automotive italiane, perché Gazzetta le celebraPerché La Gazzetta dello Sport celebra i protagonisti della filiera Automotive italiana con la serata Top 50 Eccellenze Automotive che si è svolta a...