Eccellenze Automotive Casaluci Pirelli | Gli pneumatici del futuro saranno sostenibili e connessi

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia, Pirelli ha ricevuto il premio Speciale per le sue innovazioni nel settore degli pneumatici. L’azienda ha dichiarato che in futuro gli pneumatici saranno sostenibili e connessi. Nessuna altra informazione è stata fornita sui progetti o sui dettagli tecnici. La premiazione ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore automotive. La cerimonia si è svolta in una location dedicata alle eccellenze del settore.

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Nel corso della serata dedicata alle Eccellenze Automotive, Pirelli ha ricevuto il premio  Special Italian Icons "per il ruolo di riferimento - si legge nella motivazione ufficiale in cui viene ricordata anche l'intensa attività del marchio nel mondo del motorsport (dalla Formula 1, di cui è fornitore unico, alla Superbike, in attesa di debuttare in MotoGP nel 2027 - che ricopre a livello internazionale nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni per l'automotive". Il riconoscimento, consegnato sul palco della Borsa Italiana di Milano, è stato ritirato da  Andrea Casaluci, amministratore delegato dell'azienda milanese. "Il pneumatico di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, Casaluci (Pirelli): "Gli pneumatici del futuro saranno sostenibili e connessi"
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