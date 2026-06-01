eccellenza play off ecco chi si gioca il salto in serie d tutti i risultati

I ritorni delle semifinali playoff di Eccellenza a carattere nazionale si sono disputati ieri. Le partite riguardavano quattro squadre del girone E di serie D: Viareggio, Pietralunghese, Fezzanese e Grassina. I risultati delle gare determinano quali squadre accederanno alla finale e avranno la possibilità di salire in serie D. Le partite sono state disputate in modo diretto, senza ulteriori supplementari o dettagli sui punteggi.

Si sono giocati ieri i ritorni della semifinali playoff di Eccellenza a carattere nazionale. Le gare che interessavano il girone E di serie D erano sostanzialmente quattro, ovvero quella del Viareggio, della Pietralunghese, della Fezzanese e del Grassina. Partendo da questi ultimi, il team di Bagno a Ripoli dopo il 2-2 dell’andata in casa dei Monti Prenestini ieri ha avuto la meglio in provincia di Firenze battendo gli avversari per 3-1 e qualificandosi alle finali nazionali che appunto mettono in palio alcuni posti nel massimo livello dilettantistico. È andata bene anche alla Fezzanese dell’ex numero 10 del Siena Cesarini che si è sbarazzata della nobile decaduta Pordenone bissando il successo dell’andata (2-0 in Friuli) e vincendo anche al ritorno in Liguria per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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