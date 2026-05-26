Akragas-Valderice si gioca a Petralia Soprana | chi vince va in Eccellenza
La partita tra Akragas e Valderice si disputerà a Petralia Soprana, nelle Madonie. La sfida, valida per i play-off, deciderà quale delle due squadre accederà in Eccellenza. La gara si svolgerà nel comune situato nell’entroterra siciliano, rendendo questa finale un evento importante per entrambe le formazioni. La data e l’orario sono stati confermati, ma non sono stati ancora comunicati i dettagli su eventuali biglietti o modalità di ingresso.
Sarà Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie, a ospitare la finalissima play-off tra Akragas e Valderice. La sfida che vale la promozione in Eccellenza si giocherà domenica alle 16 allo stadio "Trinità", impianto distante circa 110 chilometri da Agrigento.Una trasferta ricca di fascino ma anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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