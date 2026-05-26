Akragas-Valderice si gioca a Petralia Soprana | chi vince va in Eccellenza

Notizia in breve

La partita tra Akragas e Valderice si disputerà a Petralia Soprana, nelle Madonie. La sfida, valida per i play-off, deciderà quale delle due squadre accederà in Eccellenza. La gara si svolgerà nel comune situato nell’entroterra siciliano, rendendo questa finale un evento importante per entrambe le formazioni. La data e l’orario sono stati confermati, ma non sono stati ancora comunicati i dettagli su eventuali biglietti o modalità di ingresso.