Eurovision 2026 | stasera si chiude il quadro delle finaliste Ecco chi si gioca il palco di Vienna

Stasera si conclude la seconda serata delle selezioni di Eurovision 2026, durante la quale si determinano le ultime finaliste che si sfideranno a Vienna. La manifestazione musicale europea sta completando la composizione della lista delle bandi che si esibiranno nella finale di sabato 16 maggio. Durante questa fase, i partecipanti si esibiscono davanti alla giuria e al pubblico, contribuendo a delineare i nomi che accederanno alla fase successiva.

Eurovision 2026, seconda serata. Il format musicale europeo questa sera definisce l’ultima parte della griglia per la finale di sabato 16 maggio. Nella prima semifinale del 12 maggio hanno già acquisito un posto sicuro sul palco viennese: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Stasera si aggiungeranno gli ultimi dieci nomi. Tra chi non è passato al primo turno c’erano anche Senhit e Boy George, in gara per San Marino con Superstar. I volti già qualificati che piacciono al pubblico sono Belgio, Grecia, Finlandia, Croazia, Moldavia, Estonia e Israele, che continua a far montare la polemica politica per la sua partecipazione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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#Eurovision2026 - Second Semi-Final Running Order REVEAL | Vienna 2026

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