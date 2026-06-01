Ebola | test negativo rientra l’allarme a Cagliari Tajani invita alla calma mentre l’Ue organizza il summit dei ministri della Salute e attiva il sistema di sicurezza Ipcr

Il test per il virus Ebola eseguito domenica su un paziente rientrato a Cagliari dal Congo è risultato negativo. Di conseguenza, l’allarme sanitario nella città è stato revocato. Il ministro degli Esteri ha invitato alla calma, mentre l’Unione Europea sta organizzando un summit tra i ministri della Salute e ha attivato il sistema di sicurezza Ipcr. Nessun altro caso sospetto è stato segnalato nella regione.

Confermata la negativitàdel caso sospetto a Cagliari. L'Ue si muove per affrontare l'emergenza Ebola. Attivato il sistema di reazione rapida Negativo. È il risultato del test per il virus Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo. Lo ha reso noto ieri il ministero della Salute. Un altro falso allarme, che però agita l’opinione pubblica. E ieri la presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’Unione europea ha annunciato la convocazione di una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della Sanità per discutere dell’epidemia. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 15. I ministri discuteranno dell’epidemia in Africa centrale e “di ulteriori misure di preparazione e coordinamento fra gli Stati membri”, ha annunciato la stessa presidenza su X. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Sardegna, rientra l'allarme sanitario: test Ebola negativo sull'uomo tornato dal Congo

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