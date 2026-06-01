Un uomo di Cagliari, rientrato dal Congo, ha effettuato un test per Ebola che è risultato negativo. Era tornato in Sardegna il 30 maggio e aveva chiamato il 118 ieri, segnalando sintomi forti. Il governo italiano ha dichiarato che il rischio di diffusione nel paese è basso, ma ha confermato che la vigilanza sulla situazione resta attiva. Nessun caso di Ebola è stato confermato in Italia finora.

L'uomo era rientrato in Sardegna dal Congo sabato 30 maggio e ieri aveva chiamato il 118 accusando forti sintomi del virus. Immediato l'intervento dei medici, che lo avevano prelevato dalla sua abitazione e portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità per i necessari accertamenti diagnostici. I suoi campioni ematici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per essere analizzati, dando esito negativo al test per Ebola. Nel mentre, Tajani ha confermato che il rischio di un'epidemia in Italia resta molto basso, con il governo impegnato comunque in una forte attività di prevenzione L'articolo Ebola, negativo test sul paziente di Cagliari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ebola, negativo test sul paziente di Cagliari. Tajani: ‘In Italia rischio basso, ma governo vigila sulla situazione’

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Ebola, test negativo per il paziente rientrato in Sardegna dal Congo

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