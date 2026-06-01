Ebola l’Ue convoca un incontro straordinario dei ministri della Salute Tajani rassicura | Rischio irrisorio ma dobbiamo lavorare

L’Unione europea ha convocato una videoconferenza straordinaria dei ministri della Salute in risposta ai più di 1.000 casi di Ebola registrati in Africa, con 263 confermati dall’Africa Centres for Disease Control and Prevention. La riunione si terrà a seguito delle recenti notizie di diffusione del virus. Il ministro italiano ha dichiarato che il rischio per l’Europa è considerato irrisorio, ma ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione.

Dopo gli oltre 1000 casi di ebola in Africa, di cui 263 confermati dall’Africa Centres for Disease Control and Prevention, la presidenza di Cipro dell’Unione europea ha deciso di convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri della Salute dei paesi membri. I ministri si vedranno venerdì 5 giugno, alle 15, per “affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa Centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri”. La presidenza, ha specificato un portavoce, ha anche deciso di usare il Registro internazionale delle infezioni (Iprc) in “ modalità di monitoraggio”, per favorire lo scambio di informazioni sull’epidemia di Ebola, a titolo “precauzionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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