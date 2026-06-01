Un caso sospetto di Ebola a Cagliari riguarda un paziente rientrato dal Congo. È stato sottoposto a test e si trova in isolamento. Le autorità sanitarie hanno attivato le procedure di sicurezza, con medici e infermieri che indossano tute protettive e maschere per entrare nella casa. Polizia e vigili del fuoco hanno delimitato l’area circostante. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle condizioni del paziente o sui risultati dei test.

I medici e gli infermieri con le tute asettiche e le maschere entrano nella casa. Mentre polizia e vigili del fuoco chiudono le strade. Poi il trasporto del paziente all’ ospedale Santissima Trinità di Cagliari e le analisi in attesa del responso. Un altro caso sospetto di Ebola in Italia, dopo quello di una dottoressa ricoverata allo Spallanzani e risultata poi negativa, si registra nel capoluogo sardo, dove scattano i protocolli sanitari per affrontare l’infezione oggetto di una nuova epidemia tra Congo e Uganda. L’allarme scatta ieri in una strada pedonale del centro di Cagliari non lontana dal lungomare XI Settembre, in una zona dello shopping passaggio obbligato per turisti e croceristi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Il paziente è rientrato dal Congo. Sottoposto ai test, è in isolamento

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Sospetto caso Ebola a Cagliari: isolato paziente rientrato dal Congo

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Temi più discussi: Sospetto caso di Ebola a Cagliari, uomo in ospedale con sintomi; Sospetto Ebola a Cagliari: un paziente trasferito in ospedale; Ebola, sospetto caso a Cagliari. Paziente ricoverato in ospedale; Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, paziente con sintomi in isolamento in ospedale.

#Ebola: a #Cagliari scatta il protocollo di sicurezza per un caso sospetto. Si tratta di un uomo rientrato dal #Congo con sintomi compatibili. I campioni già inviati allo #Spallanzani di #Roma, i risultati nelle prossime ore. #Tg1 Felicita Pistilli x.com

Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Il paziente è rientrato dal Congo. Sottoposto ai test, è in isolamentoL’uomo presenta febbre alta. Soccorso in casa dal 118: sigillato il quartiere. Gli esami saranno processati allo Spallanzani di Roma. Ministero in allerta . ilgiorno.it

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