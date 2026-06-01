Ebola test negativo per il paziente rientrato in Sardegna dal Congo I sintomi e il ricovero cosa è successo
Il test per Ebola sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo ha comunicato il ministero della Salute. Il paziente era stato ricoverato dopo aver manifestato sintomi sospetti. Nessun contagio è stato riscontrato e non ci sono altri casi segnalati. La persona è stata dimessa e non presenta più rischi di diffusione. La notizia arriva dopo che era stata attivata la procedura di sorveglianza e controllo.
Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. «Si conferma - viene sottolineato - che il rischio in Italia resta molto basso».... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Ebola, test negativo per il paziente rientrato in Sardegna dal Congo
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