Ebola test negativo per il paziente rientrato in Sardegna dal Congo I sintomi e il ricovero cosa è successo

Notizia in breve

Il test per Ebola sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo ha comunicato il ministero della Salute. Il paziente era stato ricoverato dopo aver manifestato sintomi sospetti. Nessun contagio è stato riscontrato e non ci sono altri casi segnalati. La persona è stata dimessa e non presenta più rischi di diffusione. La notizia arriva dopo che era stata attivata la procedura di sorveglianza e controllo.