Ebola Regione Puglia – attivate le misure previste dall’ordinanza del Ministero della Salute

La Regione Puglia ha attivato le misure previste dall’ordinanza del Ministero della Salute in seguito a un caso di Ebola. Le autorità hanno messo in atto le procedure standard per contenere il rischio, senza specificare dettagli aggiuntivi sulla situazione. La misura riguarda l’applicazione delle disposizioni di sicurezza e sorveglianza previste dal protocollo nazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità di gestione del caso.

Il provvedimento ministeriale riguarda le persone che provengano, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o dall’Uganda, ovvero che vi siano state nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia e prevede obblighi di autosegnalazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali entro 24 ore dall’arrivo sul territorio nazionale. L’Ordinanza stabilisce inoltre che le Regioni comunichino al Ministero della Salute i riferimenti e-mail dedicati e ne assicurino la massima diffusione pubblica. La Regione Puglia ha già trasmesso a tutte le Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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