Ebola ministero della Salute | in arrivo ordinanza e circolare

Il ministero della Salute ha annunciato l’adozione di un’ordinanza e di una circolare riguardanti Ebola. Attualmente in Italia non ci sono casi di contagio né segnalazioni di infezioni. Il ministero ha precisato che non si tratta di una pandemia, sottolineando che la presenza del virus nel paese è assente e che la situazione è diversa da quella vissuta durante il Covid.

“Non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia, nessun contagiato, non c’è una pandemia. C’è il riflesso inconscio del Covid ma non siamo in quella situazione. Il ministero della Salute ha attivato una sorveglianza scientifica e non facciamo sconti alla sicurezza dei cittadini. Sul sito del ministero ci sono le domande e le risposte per i cittadini, la disinformazione è la cosa peggiore che ci può essere ora ma noi seguiamo le procedure senza allarme e usando i protocolli. Così Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1. ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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