Gli Stati Uniti hanno adottato una misura temporanea che impedisce l’ingresso nel paese a cittadini stranieri provenienti da zone colpite dall’epidemia di Ebola negli ultimi 21 giorni. Le aree interessate includono Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. La decisione riguarda tutte le persone non americane che siano state in quei territori di recente. La sospensione si applica fino a nuovo avviso, secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi.

Vietato entrare ai non americani che provengono da Uganda, Congo e Sud Sudan. «Dobbiamo proteggere la salute degli Stati Uniti», hanno spiegato le autorità. Critiche dallAfrica Cdc: «Restrizioni non necessarie, serve solidarietà non stigma». Gli Stati Uniti hanno sospeso il diritto di ingresso nel Paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da ebola – Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan. Il provvedimento, emesso dai Centers for disease control and prevention (Cdc), sarà in vigore per 30 giorni ed è giustificato con la necessità di «proteggere la salute degli Stati Uniti dal grave rischio rappresentato dall’introduzione della malattia da virus ebola negli Usa da parte» di chi è stato in zone a rischio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ebola, stop degli Usa agli ingressi di cittadini stranieri dalle zone colpite

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