Caso sospetto di ebola in Sardegna il paziente è negativo al test | l'annuncio del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha comunicato che il paziente arrivato in Sardegna dal Congo con sintomi simili all'ebola è risultato negativo al test. La persona ha mostrato segnali compatibili con la malattia, ma gli esami hanno escluso la presenza del virus. Il ministero ha aggiunto che il rischio di diffusione in Italia rimane basso.
Il MInistero della Salute ha reso noto che il paziente arrivato in Sardegna dal Congo con sintomi riconducibili all'ebola è risultato negativo al test per la malattia: "Il rischio in Italia resta basso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sospetto Ebola, isolato a Cagliari un paziente rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo
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