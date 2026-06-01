caso sospetto di ebola in sardegna test negativo per il paziente rientrato dal congo

Un paziente che era rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo in Sardegna ha effettuato un test per il virus Ebola. I risultati sono stati negativi, confermando che non è stato contratto il malattia. Il test è stato eseguito dopo il suo ritorno, in seguito a un sospetto legato a possibili sintomi. La persona non presenta più rischi di contagio e le autorità sanitarie monitorano la situazione.

È risultato negativo il test per il virus Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dalla Repubblica Democratica del Congo. A renderlo noto è il Ministero della Salute, che ha comunicato l’esito degli accertamenti eseguiti dall’Istituto Spallanzani di Roma. Il ricovero a Cagliari Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Nella giornata di ieri, dopo aver manifestato alcuni sintomi, aveva contattato il 118 ed era stato trasferito in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli sanitari vigenti. Il monitoraggio delle autorità sanitarie Le analisi hanno escluso la presenza del virus Ebola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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