Ebola ministero della Salute | Caso sospetto in Sardegna

Il ministero della Salute ha annunciato un caso sospetto di Ebola in Sardegna. Un paziente, rientrato dal Congo, è attualmente in isolamento in un ospedale di Cagliari. Sono in corso gli accertamenti per verificare la presenza del virus. La persona si trova sotto stretta sorveglianza medica, mentre si attendono i risultati degli esami diagnostici.

Il ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari, in isolamento presso una struttura ospedaliera. Sintomatico, è stato sottoposto al test per l’ Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il ministero – che ricorda che il rischio in Italia resta molto basso – è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con l’ospedale della Capitale per seguire l’evoluzione del quadro. La nuova ordinanza di Schillaci. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, intanto, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un’ ordinanza. Questa prevede che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ghana on High Alert for Ebola! Health Ministry Tightens Border Surveillance | News Feed

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