Tajani a Kiev per riunione dei ministri degli Esteri UE

Da imolaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri è arrivato a Kiev per partecipare alla riunione dei capi delle diplomazie dell’Unione Europea. La riunione si concentra sull’accertamento delle responsabilità della Federazione Russa nel conflitto in Ucraina. Durante l’incontro vengono discussi i prossimi passi da intraprendere e vengono condivise informazioni tra i rappresentanti degli Stati membri.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull’accertamento delle responsabilità della Federazione Russa per il conflitto in Ucraina. I lavori prevedono una sessione specifica sull’operato della Commissione per le Compensazioni e del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione. (agenzia Vista) BRUXELLES, 31 MAR – “È un piacere trovarmi oggi a Kiev insieme ai ministri degli Esteri europei. Ogni visita è un forte promemoria del coraggio e della resilienza dell’Ucraina. L’Europa è al vostro fianco. Continueremo a fornire sostegno militare, finanziario, energetico e umanitario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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