Ucraina a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue Tajani | Obiettivo pace giusta

A Kiev si è svolta una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, organizzata in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. Il vicepremier italiano ha partecipato all’evento, affermando che l’obiettivo è ottenere una pace giusta. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diversi Paesi membri e si è concentrata sulla situazione in Ucraina e sulle future strategie diplomatiche.

(Adnkronos) – Anche il vicepremier Antonio Tajani oggi in Ucraina per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, organizzata in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. Prima dell'inizio dei lavori a Kiev, le commemorazioni organizzate dalle autorità ucraine per rendere omaggio alle vittime delle atrocità commesse dall’esercito russo a Bucha, Irpin. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Ucraina, Tajani a Kiev per riunione informale ministri Esteri UeIl ministro degli esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, organizzata in occasione del... G7, Francia ospita la riunione dei ministri degli EsteriIl ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ospiterà i suoi omologhi del G7 nei pressi di Versailles, alle porte di Parigi, giovedì e venerdì. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa; Kiev: Quasi mille droni russi contro l’Ucraina in 24 ore. Colpito il centro di Leopoli, danni a sito Unesco; Guerra in Iran, Ucraina e Arabia Saudita siglano un accordo per la difesa aerea; Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas. Ucraina, a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Tajani: Obiettivo pace giustaI ministri alla commemorazione per il quarto anniversario del massacro di Bucha. Teheran accusa Kiev: 'Complice di Israele e Usa'. Mosca denuncia attacco con droni ... adnkronos.com Continua il suicidio dell’Ue e dell’Italia. Niente gas russo (costa molto meno, inquina meno ed è migliore) perché Putin ha invaso l’Ucraina ma sì al gas USA mentre gli Stati Uniti incendiano il mondo intero. Ipocriti! P.S. Venerdì 10 aprile 2026, alle 21.00, sarò - facebook.com facebook Il Ministro @Antonio_Tajani è in missione in #Ucraina. Leggi il comunicato esteri.it/it/sala_stampa… @italyinukr x.com