Ebola | l’ospedale Cotugno di Napoli confermato come centro di riferimento ufficiale in Campania

L’ospedale Cotugno di Napoli è stato confermato come centro di riferimento ufficiale in Campania per i casi di Ebola. La decisione segue le linee guida dei piani di prevenzione nazionali ed europei. La designazione rende l’ospedale il punto di riferimento regionale per diagnosi e trattamento di eventuali pazienti infetti. Nessuna modifica è stata annunciata per altre strutture sanitarie della regione.

L’ospedale Cotugno di Napoli è stato designato centro di riferimento in Campania per i casi di Ebola, in linea con i piani di prevenzione nazionali ed europei. Il sistema sanitario regionale ha definito i propri protocolli di massima sicurezza per la gestione di eventuali emergenze infettive sul territorio. La Regione Campania ha individuato ufficialmente nell’ospedale Cotugno di Napoli la struttura ospedaliera deputata al ricovero e al trattamento di pazienti con diagnosi o sospetto di Ebola. La scelta, formalizzata attraverso un apposito provvedimento della Direzione generale per la tutela della salute, inserisce l’azienda dei colli all’interno del piano nazionale di sorveglianza contro la diffusione di questa complessa patologia virale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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