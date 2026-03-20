Epatite A all’ospedale Cotugno di Napoli 14 nuovi casi

All’ospedale Cotugno di Napoli sono stati segnalati 14 nuovi casi di epatite A nel corso della giornata. La notizia riguarda persone che sono state ricoverate o visitate presso la struttura, senza ulteriori dettagli sulle identità o le origini dei pazienti. La notizia si aggiunge ai casi già registrati nelle settimane precedenti e viene confermata dal nosocomio partenopeo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della giornata si sono registrati 14 nuovi casi di epatite A all’ospedale Cotugno di Napoli. Al momento i pazienti ricoverati nei reparti di degenza dell’ospedale napoletano, che è un’eccellenza nella cura delle malattie infettive, sono 50. Al momento le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Epatite A, all’ospedale Cotugno di Napoli 14 nuovi casi Articoli correlati Leggi anche: Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Leggi anche: Epatite A in aumento: ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi. Contenuti e approfondimenti su Epatite A all'ospedale Cotugno di... Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; A Napoli in aumento i casi di epatite A; Napoli, a causa dei casi di epatite A c'è l'allarme zuppa di cozze per Pasqua parla l'esperta del Cotugno. Epatite A in aumento: ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi.Negli ultimi quindici giorni, l’ospedale Cotugno di Napoli ha registrato un preoccupante aumento di ricoveri legati all’epatite A. Questa struttura, considerata un punto di riferimento per le patologi ... napolipiu.com Epatite A a Napoli, riscontrato un forte aumento di casi: sono 133. Ci sono 43 pazienti ricoverati all’ospedale CotugnoAumentano i casi di infetti dal virus HAV, quello dell'Epatite A, sia a Napoli che nella sua area metropolitana ... fanpage.it Epatite A, corsie piene e barelle. L’ospedale Cotugno di Napoli, a leggere i dati, è alle corde ma la direzione frena. L’epidemia corre comunque e dal polo infettivologico era stato lanciato un alert. In sostanza comunicava al Core, il Centro regionale emergenz - facebook.com facebook Epatite A, boom di casi a #napoli: 43 ricoverati al #cotugno x.com