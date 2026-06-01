Ebola in RD Congo | le donne costituiscono due terzi dei contagiati

Notizia in breve

In Repubblica Democratica del Congo, le donne rappresentano circa i due terzi delle persone contagiate dal virus Ebola. Secondo studi recenti, questa disparità è legata ai ruoli sociali e alle attività quotidiane che le espongono di più al rischio di infezione. Le donne sono spesso coinvolte in attività di cura dei malati e nel raccolto di risorse, aumentando così le possibilità di esposizione al virus. Il virus Bundibugyo, in particolare, mostra questa tendenza di distribuzione dei casi.