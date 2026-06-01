Ebola in RD Congo | le donne costituiscono due terzi dei contagiati
In Repubblica Democratica del Congo, le donne rappresentano circa i due terzi delle persone contagiate dal virus Ebola. Secondo studi recenti, questa disparità è legata ai ruoli sociali e alle attività quotidiane che le espongono di più al rischio di infezione. Le donne sono spesso coinvolte in attività di cura dei malati e nel raccolto di risorse, aumentando così le possibilità di esposizione al virus. Il virus Bundibugyo, in particolare, mostra questa tendenza di distribuzione dei casi.
? Punti chiave Perché il virus Bundibugyo colpisce in modo sproporzionato le donne?. Quali ruoli sociali espongono maggiormente le donne al rischio biologico?. Come può la diagnosi precoce compensare l'assenza di vaccini specifici?. Cosa accadrà se i 100 posti letto di Bunia si saturassero?.? In Breve Donne colpite per due terzi a causa di ruoli domestici e sanitari.. Nuovo centro a Bunia con 100 posti letto, 45 già occupati.. Mancanza di vaccini e trattamenti specifici per il virus Bundibugyo.. Arrivo imminente di medici specializzati da Kinshasa per potenziare le cure.. Epidemia di Ebola in RD Congo: le donne rappresentano due terzi dei contagiati nell’est del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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