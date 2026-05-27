Ebola dottoressa italiana in rientro dal Congo | è entrata in contatto con pazienti contagiati

Una dottoressa italiana rientra oggi a Roma dopo aver lavorato in Congo, nell’area di Bunia, dove si sta diffondendo l’epidemia di Ebola. La professionista ha avuto contatti con pazienti contagiati durante la missione umanitaria. La sua presenza nel paese è legata agli sforzi di assistenza medica contro il virus. Nessuna altra informazione sulla durata della sua permanenza o sulle condizioni di salute dei pazienti.

(Adnkronos) – È previsto per oggi il rientro a Roma di una dottoressa medico chirurgo italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, nell’area di Bunia (Ituri), dove è in corso un’epidemia di Ebola. A renderlo noto è il ministero della Salute attraverso una nota ufficiale in cui spiega che "la professionista, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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