Congo torna Ebola e fa paura | ceppo più cattivo 65 morti e 246 contagiati

In Congo, un nuovo focolaio di Ebola ha provocato 65 decessi e 246 contagiati. Secondo le autorità sanitarie, il virus potrebbe essere di un ceppo diverso rispetto alle varianti precedenti. Le squadre di emergenza stanno lavorando per contenere la diffusione e rispondere all'epidemia. La presenza di un possibile nuovo ceppo ha generato preoccupazioni tra gli esperti, che monitorano attentamente la situazione. La task force sanitaria internazionale si sta mobilitando per assistere le autorità locali nella gestione dell'emergenza.

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Un'epidemia di Ebola ha causato 65 morti in Congo. Sono emersi timori che i casi siano stati causati da un nuovo ceppo del virus, mentre i funzionari africani si affrettano a coordinare i soccorsi. Nella provincia di Ituri, che confina con l'Uganda e il Sud Sudan, sono stati segnalati finora 246 casi sospetti della letale febbre emorragica. I Cdc, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, si sono detti preoccupati per il rischio di un'ulteriore diffusione. La zona ospita diverse città minerarie dove le persone vanno e vengono continuamente,m. Ciò rende difficile il controllo delle malattie infettive. Ebola è una malattia grave con un alto tasso di mortalità che si diffonde attraverso il contatto diretto con fluidi corporei (sangue, vomito, saliva, sudore) di persone infette. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Congo, torna Ebola e fa paura: ceppo più "cattivo" 65 morti e 246 contagiati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ebola, la conferma di un focolaio in Congo: “246 casi sospetti e 65 morti” “246 casi e 65 morti”. Scatta l’allarme internazionale: il virus adesso fa davvero pauraL’allerta sanitaria globale è tornata a salire ai massimi livelli dopo la diffusione di notizie preoccupanti riguardanti un incremento improvviso di... Congo, dichiarata epidemia di ebola: 246 casi e 65 mortiL’ agenzia sanitaria dell'Unione Africana conferma un'epidemia di virus Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Stiamo monitorando attentamente la situazione, scrive ... tg24.sky.it Ebola, torna l'incubo: focolaio in Congo, 246 contagi e 65 morti. Bassetti: Spesso letale, non esiste una curaTorna l'incubo del virus Ebola in Africa, con un focolaio che ha messo l'allarme le autorità sanitarie. I Centri africani per il controllo e la prevenzione ... leggo.it