Ebola | i primi guariti in Africa e la sfida legata a farmaci e cure
Due persone sono state dichiarate guarite da Ebola in Africa, secondo le autorità sanitarie. Questi individui hanno ricevuto cure mediche tempestive senza l’uso di vaccini o trattamenti specifici contro il virus Bundibugyo. La gestione tempestiva delle cure è risultata cruciale per la sopravvivenza, anche in assenza di terapie mirate. La notizia segna un passo importante nella lotta contro l’epidemia.
“Anche senza vaccini o terapie specifiche, le persone possono sopravvivere a Ebola causata dal dal virus Bundibugyo se ricevono per tempo cure mediche e assistenza”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo le prime guarigioni e l’inaugurazione di un nuovo centro per il trattamento dei malati a Bunia. D’altra parte i numerosi contagi, che hanno già varcato i confini della Repubblica Democratica del Congo raggiungendo l’Uganda, delineano un quadro “che richiede la massima attenzione”, dice a LaSalute di LaPresseCarlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano, che sta seguendo da vicino l’evoluzione del focolaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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