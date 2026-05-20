Un esperto ha sottolineato che l’obiettivo principale è intervenire tempestivamente sul focolaio di Ebola in Africa per evitarne la diffusione. Ha inoltre ricordato che questa infezione rappresenta ancora oggi una delle malattie virali più gravi conosciute, con un tasso di mortalità elevato. La priorità, secondo quanto riferito, è contenere il virus prima che si allarghi ulteriormente, dato il rischio di un’epidemia più vasta. La lotta contro Ebola resta una sfida importante per la sanità internazionale.

“La vera sfida è intervenire rapidamente sul focolaio africano prima che si estenda ulteriormente”. Fabrizio Pregliasco sintetizza così il nodo centrale della nuova emergenza Ebola (131 morti e 500 casi sospetti, ndr) che ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) dopo l’aumento dei casi nella Repubblica Democratica del Congo. Per l’esperto, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, la priorità assoluta è contenere subito l’epidemia nelle aree africane colpite, dove il virus sta mostrando ancora una volta la sua elevata capacità letale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La vera sfida è fermare subito l’epidemia di Ebola in Africa”, Pregliasco sulla letalità: “Resta una delle infezioni virali più gravi conosciute”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Epidemia di Ebola, Pregliasco dopo allarme OMS: “La letalità del virus è elevata: per questo meno contagioso”Le poche informazioni certe sulla diffusione del focolaio di ebola dovuto al virus Bundibugyo in Repubblica del Congo e Uganda, hanno contribuito...

Ebola, Pregliasco: “E’ una malattia con alta letalità, Italia rafforzi sorveglianza”“La dichiarazione dell’Oms va presa con grande attenzione, ma senza creare allarmismi.

Ebola, Iss: cos’è il virus Bundibugyo, come si trasmette e cosa sapereSale il bilancio dell’epidemia legata al virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Le segnalazioni sospette hanno superato quota 500, con 130 ... tg24.sky.it

F2P qui – completando le mappe Profonde in meno di 1 min e stordendo i nemici dello Spazio Profondo, ma il mio guadagno dalla fattoria è dolorosamente basso. Cosa dovrei fare? reddit

Allarme Ebola, Pregliasco frena: Non è come il Covid, rischio epidemia globale è contenutoDopo il focolaio in Congo, l’Oms ha dichiarato l’emergenza internazionale. L’epidemiologo: Malattia gravissima, ma non si trasmette con la facilità dei virus respiratori ... quotidiano.net