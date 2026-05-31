Ebola guariti 4 infermieri in Congo Oms | Vostro coraggio dimostra che l' epidemia può essere fermata
Quattro infermieri in Congo sono stati ufficialmente dichiarati guariti dall’Ebola, con il rilascio di certificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il direttore generale dell’OMS ha riconosciuto il loro coraggio, affermando che la loro guarigione dimostra che l’epidemia può essere fermata. La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio di nuovi casi e rappresenta un segnale positivo nella lotta contro il virus.
Il direttore generale dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha consegnato a quattro infermieri dei certificati che confermano la loro guarigione dall’Ebola. “Il vostro coraggio dà speranza e la vostra storia di vita dimostra che questa epidemia può essere fermata”, ha detto il numero uno dell’Oms a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. “Abbiamo visitato alcuni pazienti e poi a un certo punto ho avuto le vertigini: è così che è iniziato tutto”, ha detto Etienne Ezo che ha raccontato la sua storia. “Ho controllato la pressione sanguigna e ho visto che stavo soffrendo di ipotensione. Ho deciso di riposarmi un po’ e, pochi minuti dopo, ho iniziato a vomitare”, ha aggiunto spiegando i sintomi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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