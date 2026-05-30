L’Italia ha introdotto controlli più rigorosi per i viaggi provenienti da Congo e Uganda, zone colpite dall’epidemia di Ebola. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un’ordinanza del ministro della Salute che impone a chi arriva da queste aree di dichiarare la propria presenza entro 24 ore. La misura mira a monitorare eventuali casi di Ebola tra i nuovi arrivi.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del ministro Schillaci. Obbligo di dichiarazione sanitaria entro 24 ore per chi proviene dalle aree colpite dall’epidemia di ebola Ilministero della Salutecorre ai ripari di fronte all’espansione dell’epidemia diebolanell’Africa centrale. È stata infatti pubblicata inGazzetta Ufficialel’ordinanza firmata dal ministroOrazio Schillaciche introducenuove misure di controllo sanitarioper chi arriva in Italia dallaRepubblica Democratica del Congo e dall’Uganda. Le Regioni e le Province autonome dovranno inoltre diffondere le nuove disposizioni attraverso i propri canali istituzionali. L’ordinanza coinvolge direttamente anchevettori aerei, armatori marittimi, gestori aeroportuali e autorità portuali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ebola, l’Italia alza l’allerta: controlli per chi arriva da Congo e Uganda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, governo Meloni lancia controlli su chi arriva da Congo e Uganda: i cinque livelli di rischioIl governo italiano ha introdotto controlli specifici per le persone provenienti da Congo e Uganda, paesi in cui sono stati segnalati casi di Ebola...

Ebola, obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e UgandaÈ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale un’ordinanza del ministro della Salute riguardante l’Ebola.

Temi più discussi: Ebola, epidemia in Repubblica Democratica Congo: Oms alza allerta; Ebola. L'Italia partecipa alle riunioni Oms e Ue sull'emergenza. Il rischio globale è basso, ma alto a livello regionale; L'Ebola corre in Africa. Oms alza ancora il livello di rischio. Negativi i due pazienti di Milano; Ebola, rischio globale al massimo livello possibile, l’Oms alza l’allerta nella Repubblica Democratica del Congo.

L’Italia rafforza i controlli sanitari dopo il rientro a Roma di una dottoressa esposta a casi sospetti di #Ebola in Congo. Il governo prepara un’ordinanza anti-contagio e chiede all’UE regole comuni sulle frontiere. x.com

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda supera i 1.000 casi, mentre l'Italia riporta 2 casi sospetti reddit

Ebola: cresce l’allarme in Africa e ora l’Italia non è più a rischio zeroL’epidemia scoppiata in Congo potrebbe estendersi ad altri nove Stati africani e toccare anche l’Europa. Bassetti: Attenzione a chi arriva in volo dalle aree ... repubblica.it

Ebola, Giorgia Meloni: Controlli più rigidi alle frontiere UE. L’Italia alza l’allerta: in arrivo l’ordinanza anti-contagioL’Italia alza il livello di attenzione sul virus Ebola dopo il rientro a Roma di una dottoressa di Medici Senza Frontiere (MSF) esposta a ... msn.com