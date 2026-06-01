La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ha annunciato che accelererà lo sviluppo di tre vaccini sperimentali contro l’ Ebola. Cercare una risposta rapida per limitare la diffusione del ceppo Bundibugyo, soprattutto a causa dell’aumento di decessi e casi sospetti, è necessario. L’organizzazione di cui sopra, infatti, ha affermato che stanzierà fino a 50 milioni di dollari per contrastare l’epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Vaccini sperimentali per il trattamento del ceppo Bundibugyo dell’Ebola: individuati i candidati più promettenti. L’amministratore delegato di CEPI, Richard Hatchett, ha dichiarato: «Con il virus Bundibugyo che si diffonde rapidamente e nessun vaccino autorizzato, ogni giorno è prezioso nella corsa contro questa malattia mortale». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Ebola, CEPI stanzierà fino a 50 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo di un vaccino

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Ebola, Ciccozzi: Contagioso e mortalità alta, serve cordone sanitario per evitare pandemia

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