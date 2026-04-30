Cts l’ingresso di Midolini Group | Opportunità per accelerare lo sviluppo

Il Midolini Group ha acquisito una quota nel capitale di CTS, società di Ravenna specializzata in trasporti eccezionali e movimentazioni industriali. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per la società, che potrà beneficiare di nuove risorse per accelerare i propri piani di sviluppo. L’accordo è stato annunciato ufficialmente e coinvolge le rispettive parti senza specificare i dettagli finanziari.

L’ingresso di Midolini Group nel capitale di CTS segna una nuova fase per la società ravennate attiva nei trasporti eccezionali e nelle movimentazioni industriali. A guidare questo passaggio è Marco Melandri, amministratore delegato di CTS, che racconta obiettivi e prospettive dell’operazione. Melandri, cosa rappresenta questa acquisizione? "Il settore dei trasporti eccezionali e delle movimentazioni industriali è sempre più orientato verso operatori strutturati, capaci di coniugare capacità ingegneristica, solidità organizzativa e visione strategica. L’ingresso in Midolini Group rappresenta per CTS un’opportunità concreta per accelerare il percorso di sviluppo, valorizzando le competenze maturate negli anni e integrandole in una piattaforma industriale più ampia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cts, l’ingresso di Midolini Group: "Opportunità per accelerare lo sviluppo" Notizie correlate Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaciAnalizzare set di dati complessi, identificare i candidati farmaci promettenti e ridurre i tempi necessari per portare le innovazioni dalla ricerca... Leggi anche: Aruba Academy: partnership con LinkedIn Learning per accelerare lo sviluppo continuo delle competenze Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cantiere navale di Monfalcone, tre giganti gru all'opera; Aschenez Holding sale al 100% di Aschenez Srl e consolida il polo nautico tra Calabria e Sicilia. Cts, l’ingresso di Midolini Group: Opportunità per accelerare lo sviluppoL’amministratore delegato Marco Melandri: Valorizzeremo le competenze maturate negli anni integrandole in una piattaforma industriale più ampia. Amplieremo il raggio d’azione commerciale . ilrestodelcarlino.it Midolini Group acquisisce la maggioranza di CTSMidolini Group S.p.A., holding industriale attiva da oltre 70 anni nei settori del sollevamento, dei trasporti, della logistica integrata e dei servizi portuali con sede ad Udine, annuncia la sottoscr ... ravenna24ore.it Midolini Group e CTS di Ravenna insieme rappresentano oltre 70 milioni di euro di fatturato aggregato, 470 dipendenti, competenze che vanno dal sollevamento all'impiantistica industriale completa. Leggi l'approfondimento x.com Un passo verso il mondo del lavoro: ieri le classi quinte MAT in visita al Midolini Group Spa di Udine, in un’uscita organizzata dal prof. Castaldo, per scoprire da vicino competenze, passione e prospettive future. Tra innovazione, sicurezza e realtà aziendale. U - facebook.com facebook