Cts l’ingresso di Midolini Group | Opportunità per accelerare lo sviluppo

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Midolini Group ha acquisito una quota nel capitale di CTS, società di Ravenna specializzata in trasporti eccezionali e movimentazioni industriali. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per la società, che potrà beneficiare di nuove risorse per accelerare i propri piani di sviluppo. L’accordo è stato annunciato ufficialmente e coinvolge le rispettive parti senza specificare i dettagli finanziari.

L’ingresso di Midolini Group nel capitale di CTS segna una nuova fase per la società ravennate attiva nei trasporti eccezionali e nelle movimentazioni industriali. A guidare questo passaggio è Marco Melandri, amministratore delegato di CTS, che racconta obiettivi e prospettive dell’operazione. Melandri, cosa rappresenta questa acquisizione? "Il settore dei trasporti eccezionali e delle movimentazioni industriali è sempre più orientato verso operatori strutturati, capaci di coniugare capacità ingegneristica, solidità organizzativa e visione strategica. L’ingresso in Midolini Group rappresenta per CTS un’opportunità concreta per accelerare il percorso di sviluppo, valorizzando le competenze maturate negli anni e integrandole in una piattaforma industriale più ampia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Cts, l’ingresso di Midolini Group: "Opportunità per accelerare lo sviluppo"

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