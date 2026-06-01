Ebola assessore Nicolò | Siamo pronti ma in Liguria il rischio è modesto

L'assessore regionale ha dichiarato che le autorità sono pronte ad attivare i protocolli in caso di emergenza Ebola. Ha riferito di aver consultato più volte un esperto di malattie infettive e ha precisato che il rischio di diffusione in Liguria rimane modesto. Non sono state segnalate situazioni di allerta o casi sospetti nella regione. La comunicazione mira a rassicurare la popolazione sulla preparazione delle strutture sanitarie locali.

“Noi siamo pronti ad attivare i protocolli. Mi sono confrontato più volte con il professor Matteo Bassetti (direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino, ndr), ma vorrei tranquillizzare tutti quanti. C'è una situazione importante in Africa, ma qui il rischio è molto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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