Hantavirus Schillaci Per l' Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Salute ha dichiarato che il rischio di diffusione dell'hantavirus in Italia è molto basso, secondo le valutazioni delle autorità sanitarie europee. Ha aggiunto che l’Italia ha adottato tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si stanno monitorando possibili focolai e si rafforzano le procedure di prevenzione.

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ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo come noi come ministero alla Salute. Voglio quindi che i cittadini stiano tranquilli. Ci siamo attivati subito e stiamo monitorando costantemente l'evolversi della situazione”. Lo afferma, in un'intervista su Repubblica, il ministro alla Salute Orazio Schillaci, a proposito dei contagi da Hantavirus. “Il sistema di risposta c'è e funziona e lo sta dimostrando anche adesso. E' scritto anche in una circolare con le indicazioni per fronteggiare l'Hantavirus”, aggiunge. “Il nuovo piano pandemico, che abbiamo approvato con un proficuo confronto con le Regioni, ci consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi fra loro, perchè non riguarda più solo l'influenza ma potenzialmente tutti i virus respiratori.🔗 Leggi su Iltempo.it

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