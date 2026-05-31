Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari paziente con sintomi in isolamento in ospedale

Da ilsole24ore.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente con sintomi sospetti di Ebola è stato portato in ambulanza in ospedale a Cagliari. Le autorità hanno attivato i protocolli di sicurezza e stanno eseguendo il prelievo dalla sua abitazione. La persona si trova ora in isolamento all’interno dell’ospedale mentre vengono svolti i controlli. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni o sull’identità del paziente.

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I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall’estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Si tratta di un paziente sintomatico, quello ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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